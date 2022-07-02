Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике: эффективный лайфхак

Избавиться от зловония — очень просто, если знать небольшой секрет.

Неприятный запах из холодильника — это проблема, с которой сталкиваются многие домохозяйки. Чтобы вонь не распространилась по всей кухне, эту "пахнущую" проблему нужно быстро решать. И поверьте, сделать это очень просто, главное знать некоторые хитрости. Вот например один из помощников в борьбе с неприятным запахом — это стакан воды с содой, поставленный на полке в холодильнике.

Однако на этом способы не заканчиваются. Как сообщает издание belnovosti, есть еще как минимум два средства, которые эффективно выводят неприятный запах из холодильника. И помогут в этом достаточно простые продукты, которые есть на каждой кухне.

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Вода и уксус — самый простой и эффективный способ. Все что нужно сделать, это приготовить раствор воды с уксусом, и промыть холодильник внутри. Готовится средство очень просто: на 1 л теплой воды нужно взять стакан уксуса. Отметим, что перед тем, как начинать мыть холодильник, его нужно отключить от сети, и после уборки оставить его немного открытым, чтобы он просох и проветрился.

Растворимый кофе — это отличным сорбент, который отлично "впитывает" различные запахи. Для холодильника можно взять стакан даже самого дешевого растворимого кофе и поставить его в холодильную камеру на ночь. К утру неприятный запах должен исчезнуть.

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