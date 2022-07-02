Почему нельзя мыть окна газетой: каждая вторая хозяйка делает эту ошибку

При мытье окон будет непростительной ошибкой использовать газету.

Мытье окон – это довольно утомительная и непростая задача, поэтому домохозяйки умудряются идти на различные хитрости, только чтобы не делать этого часто. Наверняка каждая хозяйка знает о "волшебных" свойствах газет, протерев окна которыми можно избавиться от разводов на стекле, однако так делать нельзя.

Как оказалось, старые газеты таят в себе опасность для окон и могут навредить стеклам, пишет belnovosti. Отмечается, что это непростительная ошибка, которая может привести к тому, что вам придется и вовсе менять окна.

Почему окна нельзя мыть газетой

Считается, что газеты хорошо убирают лишние разводы со стекол, а также придают окнам дополнительный блеск. Все бы ничего, но при печати современных изданий используются достаточно агрессивные и грубые материалы, которые только испортят стекла на окнах. Помимо отсутствия желаемого результата, в добавок вы получите царапины, которые водой явно не смоешь.

Поэтому лучше всего использовать проверенные способы мытья окон и зеркальных поверхностей и протирать окна с помощью мягкой губки или салфетки. А "прошлифовать" окна можно нежной тканью, которая способна хорошо впитывать влагу.

Ранее "Телеграф" писал, как очистить украшения в домашних условиях.