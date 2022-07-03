Как простерилизовать банки без кипячения: хитрость от опытных домохозяек

Стерилизация нужна, чтобы очистить банки от "вредных" микроорганизмов.

Прежде чем приступать к консервации маринованных огурцов или вкуснейших помидоров, нужно подготовить банки для этого процесса. Если посуду для хранения закаток не простерилизовать, те микроорганизмы, которые там остались, могут вызвать брожение, что приведет консервацию в негодность. Стерилизация как раз и помогает избавиться от таких загрязнений и вредоносных бактерий и микробов.

Самый распространенный способ стерилизации — это кипячение. Отметим, что это также и "травмоопасный" вариант, ведь можно получить ожоги. Чтобы избежать любых проблем, можно использовать способ стерилизации намного проще. Для этого вам понадобиться микроволновая печь, пишет belnovosti.

Как простерилизовать банки без кипячения

Чтобы обработать банки в микроволновке, сначала их нужно помыть с содой и осмотреть на наличие дефектов. После в каждую емкость налейте по 30-40 мл чистой воды и поставьте их в микроволновую печь на максимальную мощность на 2-3 минуты.

Если вам нужна сухая банка, воду внутрь наливать не нужно, однако рядом с ней важно поставить стакан с водой, а банку объемом в 3 литра — просто положите на бок, чтобы она поместилась в микроволновку.

Напомним, металлические крышки в микроволновке обрабатывать нельзя.

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