Почему китайцы кладут в унитаз чайные пакетики: лайфхак, который пригодится всем

Говорят, что этот причудливый лайфхак придумали китайские хозяйки

Что только мы не кладем в унитаз, чтобы он оставался чистым и без болезнетворной микрофлоры. Вместо "химии" можем поместить в унитаз аспирин, или даже туалетную бумагу. А вот китайские домохозяйки придумали свой способ чистки унитаза — кладут в него обычные чайные пакетики.

Суть его в том, что в унитаз помещают неиспользованный чайный пакетик, который позволяет решить сразу несколько проблем, как неприятный запах и чистота сантехники. Об этом пишет nikopolnews.net.

Лайфхак с чайным пакетиком для унитаза

Кладем чайный пакетик на область налета (пакетиков можно использовать больше) и даем ему там полежать как минимум 20 минут, а лучше оставить на ночь. Затем протираем ершиком. Сантехника будет стоять как новая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем мыть унитаз, чтобы он снова стал белым.