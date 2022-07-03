Как сделать ловушку для мух дома: нужны два простых средства

Не позволяйте мухам поселиться в вашем доме

Мухи могут доставлять неудобства, особенно в летнее время. Они проникают в наши жилище через открытые окна или двери. Избавиться от мух можно не только с помощью натурального спрея из эфирных масел, а и самодельной ловушки. Такой способ очень прост и не требует никакой магазинной "химии", а только подручные средства: яблочный уксус и пищевая пленка.

Как пишет "Телеграф", лайфхаком по поимке мух в доме делится издание Express. Теплая и влажная погода привлекает больше мух в наши жилища, но с этим легко справиться.

Чтобы отпугнуть мух с помощью самодельной ловушки нужно сделать три простых шага:

Во-первых, наполовину наполнить стакан яблочным уксусом. Во-вторых, накрыть его пищевой пленкой. В-третьих, проткнуть в пленке небольшие отверстия.

Такое нехитрое приспособление привлечет мух и они попадутся в ловушку. Затем же вы сможете выпустить насекомых на волю за пределами вашего дома.

Добавим, что предотвратить появление вредителей-насекомых в жилище могут элементарные правила. К примеру, храните фрукты в холодильнике, сразу же вытирайте пролитые газированные напитки, чаще чистите и выносите мусорное ведро, не оставляйте на кухне грязную посуду.

Также "Телеграф" рассказывал, какие три способа помогут избавиться от мошек летом. Эти жужжащие создания так и норовят залететь к нам в жилища, но проблема легко и быстро решается.