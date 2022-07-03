Подручное средство очистит душевую лейку до блеска: очень дешево и просто

Справиться с налетом на душевой лейке поможет копеечное подручное средство

Известковый налет может не только испортить внешний вид душевой лейки, а и ухудшить напор воды. Чтобы этого не произошло, насадку для душа необходимо регулярно очищать. Есть один бытовой ингредиент, который поможет отмыть душевую лейку до блеска. Он стоит копейки и прост в использовании.

Как пишет "Телеграф", лайхфаком по мытью душевой насадки делится издание Express. Для очистки душевой лейки понадобится дешевый ингредиент, который наверняка есть в каждом доме — пищевая сода, представляющая собой натуральный антибактериальный очиститель.

Грязная или покрытая известковым налетом насадка для душа не будет работать эффективно, не говоря уже о том, что станет "домом" для бактерий. Сложно поверить, но сода, которую многие используют в качестве разрыхлителя при выпечки пирогов, поможет избавиться от известкового налета. Пожалуй, это наиболее бюджетный способ удаления отложения с насадки для душа.

Как очистить душевую лейку от налета

Небольшое количество воды разбавьте пищевой содой, чтобы получилась паста. Нанесите получившуюся смесь на губку и потрите душевую лейку. Результат вас приятно удивит.

Если отложения на душевой насадке накопились давно, то можно добавить еще один помощник – столовый уксус. Чтобы попробовать этот метод, смешайте 1/3 стакана пищевой соды с одним стаканом уксуса в большом полиэтиленовом пакете. Раствор будет шипеть, не пугайтесь – так нужно. Погрузите насадку в пакет с раствором и оставьте на ночь для достижения максимального эффекта. Затем соскребите остатки известкового налета мягкой зубной щеткой и промойте душевую лейку в горячей воде.

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