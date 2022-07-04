Как отмыть микроволновку от жира за 5 минут: простой, но очень действенный способ

Практиковать этот метод можно на регулярной основе.

Микроволновая печь — это незаменимый и очень полезный атрибут на любой кухне. Благодаря этой технике можно без лишних усилий и с экономией времени можно разогреть или разморозить пищу, а иногда и даже ее приготовить. Поэтому, чтобы уберечь микроволновую печь от поломки, нужно в ней "правильно" обращаться, а также вовремя ее чистить.

При частом пользовании на стенках микроволновки скапливается много жира, который трудно отмыть с помощью тряпки и чистящего средства. Чтобы не тратить на уборку одной микроволновки несколько часов, можно воспользоваться проверенными "народными" средствами и способами, одним из которых поделился портал prostoway.

Как отмыть микроволновку за 5 минут

Возьмите глубокую миску, которую можно нагревать в микроволновке. Положите в нее лимон, который заранее нарежьте маленькими кусочками. Посыпьте фрукт тремя ложками соды и добавьте воду. Доведите средство в состояние однородной массы.

После разогрейте полученное средство в течение пяти минут на максимальной мощности. По истечению времени, уберите тарелку и протрите микроволновку внутри любой тряпкой. От грязи, жира и неприятного запаха не останется и следа.

Ранее "Телеграф" писал, какие продукты не стоит разогревать в микроволновой печи, ведь так они испортятся.