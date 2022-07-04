Зачем добавлять в средство для мытья посуды соду: хитрость опытных хозяек

Усиливает любое средство для мытья посуды почти в 2 раза

Что мы только не добавляем с чистящее средство для мытья посуды, чтобы оно стало еще более аффективным. Ранее сообщалось, что для отмывания въевшегося жира помогает соль, а теперь расскажем о пользе компонента, который не хуже справляется с этой напастью.

Усилить любое средство для мытья посуды можно с помощью пищевой соды, пишет Ukr.Media. Этот простой продукт, наверняка, стоит у вас в шкафу на кухне. Получится что-то среднее между абразивным порошкообразным средством и обычным жидким.

Как отмыть жир с посуды с помощью чистящего средства и пищевой соды

Берем чистую емкость объемом 500 мл и насыпаем в нее ложки 3-4 пищевой соды. Заливаем горячей водой (половина емкости). Размешиваем соду в воде и ждем, пока она полностью растворится. Затем в содовый раствор добавляем любое средство для мытья посуды в объеме на оставшуюся половину емкости. Перемешиваем и переливаем в емкость с крышкой, снова тщательно перемешиваем. Средство готово и можно мыть посуду!

Ранее "Телеграф" писал, зачем опытные хозяйки используют горчичный порошок при мытье посуды.