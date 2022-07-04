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Три дешевых и действенных способа, которые мгновенно очистят чайник от накипи

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Ваш чайник будет идеально чистым
Ваш чайник будет идеально чистым

Кола, лимон и томатный сок могут быть не только часть обеденного стола, а и пригодится в хозяйстве

Накипь в чайнике загрязняет воду и может испортить вкус напитков. Очистить чайник от известкового налета можно не только с помощью уксуса, а другими нестандартными методами. Сложно поверить, но мгновенно удаляют отложения в чайнике три таких средства – лимон, кока-кола и томатный соус.

Как пишет "Телеграф", о лайфхаках по очистке чайника от накипи рассказало издание Express. Есть как минимум три легких и дешевых домашних метода по борьбе с налетом в этом приборе.

Три способа очистить чайник от известкового налета

Лайфхак №1. Понадобится лимон. Разрежьте цитрус на четыре части, вскипятите и оставьте на ночь. Когда вы утром закипятите воду чайник будет выглядеть, как новенький.

Лайфхак №2. Звучит нестандартно, но удалить отложения можно с помощью популярного напитка. Кола поможет растворить накипь в чайнике. Прокипятите напиток, а потом тщательно промойте чайник.

Лайфхак №3. Еще более неожиданный метод – использование томатного соуса. Налейте его на дно чайника, оставьте на 20 минут, а затем смойте. После протрите чайник жидкостью для мытья посуды и хорошо прополощите, чтобы избавиться от запаха соуса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем опытные хозяйки добавляют в средство для мытья посуды соду. Необычный лайфхак поможет отмыть самый стойкий жир с тарелок.

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#Чайник #Лайфхак #Лайфхаки