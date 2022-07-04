Зачем опытные хозяйки при стирке используют уксус: ответ вас удивит

Такое простое средство как уксус, оказывается, может быть незаменимым помощником при стирке

Звучит странно, но обычный столовый уксус может пригодиться при стирке. Он не только входит в состав самодельного кондиционера для белья, а и обеспечит приятный запах постиранным вещам. Применять уксус проще простого.

Как передает "Телеграф", о лайфхаках с уксусом, которые помогут при стирке, пишет издание Express. Используйте это простое подручное средство и вы не заметете за вашей одеждой запаха сырости после стирки, а ощутите только приятный аромат.

Так, опытные хозяйки применяют обычный уксус, чтобы избавиться от неприятного запаха, который иногда ощущается после того, как мы достаем белье из стиральной машины. Предлагается использовать уксус вместо кондиционера для белья или добавлять его вместе с порошком. Белье будет пахнуть потрясающе, даже если вам кажется странным такой лайфхак.

Попробуйте добавить полстакана уксуса к моющему средству при стирке одежды и увидите – никаких посторонних запахов нет, а только свежесть и чистота вещей. В частности, уксус легко справится с запахами домашних животных и сигарет, которыми пропитывается одежда или текстиль. Более того, уксус также осветлит одежду, особенно белую, и смягчит волокна ткани.

Добавим, что лучше всего сушить одежду на улице, если позволяет погода. Также поможет убрать затхлый душок сушильная машина.

Ранее "Телеграф" писал, что запах у одежды может появляться из-за загрязненной стиральной машины. Есть два простейших способа решить эту проблему.

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