Зачем класть мыло в обувь после прогулки: вы будете удивлены

Как маленький кусочек мыла может помочь?

Наверняка каждый в своей жизни не раз сталкивался с проблемой неприятного запаха из обуви, особенно после длительных прогулок или тренировок. Вроде как все, что нужно сделать — это сразу постирать обувь, или же обработать специальными спреями, но на это не всегда есть время, да и возможность. Ранее мы писали, как избавиться от натоптышей и мозолей, а теперь рассказываем, как убрать неприятный запах из обуви.

В этом деле вам поможет обычный кусочек мыла, пишет belnovosti. Чтобы неприятный запах из обуви не "пленил" весь дом и не "резал" нос и глаза, достаточно будет даже маленького обмылка. Что с ним делать — читайте далее.

Зачем класть в обувь мыло

Поместите в обувь небольшой кусочек мыла сразу после прогулки/тренировки и оставьте его там на некоторое время. Лучше всего эту "процедуру" делать на ночь. А после, на утро, достаньте мыло: от неприятного запаха не останется ни следа.

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Использовать можно, как обычное туалетное мыло, так и варианты с различными парфюмированными добавками. Для лучшего эффекта, обувь можно выставить на балкон, чтобы она еще и проветрилась.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко и быстро отмыть белую обувь от грязи этим летом.