Как вернуть кухонным полотенцам былой вид: хитрость, которая работает на 100%

Благодаря этому лайфхаку, кухонные полотенца будут как новые.

Без кухонных полотенец сложно обойтись на кухне, однако со временем эта незаменимая вещь теряет свой "товарный" вид и становится тусклее и на нем остаются жирные пятна. Мы уже писали о хитрости, которая может вернуть полотенцам мягкость и свежесть, а теперь расскажем, как вернуть кухонным полотенцам новый вид.

Чтобы каждый раз не выбрасывать грязные полотенца, их можно постирать в специальном растворе, пишет belnovosti. Опытные домохозяйки знают об эффективном лайфхаке, который поможет избавиться от жирных пятен и вернет им свежесть.

Как привести старые кухонные полотенца в состояние новых

Для этого достаточно в теплой воде смешать ложку соли и моющего средства. Также нужно добавить 3 ложки соды. Грязные полотенца замочите в этом растворе на полчаса, а после постирайте их в обычном режиме. Отметим, что это средство хорошо подходит для избавления от свежих пятен. И, помимо этого, оно способно освежить цвет изделий.

Для более серьезных пятен можно использовать другой раствор: в 5 литрах воды перемешайте ложку сухого отбеливателя и 2 ложки растительного масла. Процесс стирки такой же.

Ранее "Телеграф" сообщал, какое подручное средство поможет вернуть мягкость и пушистость полотенцам и зачем французские хозяйки добавляют в стиральную машину соль.