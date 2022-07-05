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Как вернуть кухонным полотенцам былой вид: хитрость, которая работает на 100%

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Способ, который поможет освежить вещи
Способ, который поможет освежить вещи

Благодаря этому лайфхаку, кухонные полотенца будут как новые.

Без кухонных полотенец сложно обойтись на кухне, однако со временем эта незаменимая вещь теряет свой "товарный" вид и становится тусклее и на нем остаются жирные пятна. Мы уже писали о хитрости, которая может вернуть полотенцам мягкость и свежесть, а теперь расскажем, как вернуть кухонным полотенцам новый вид.

Чтобы каждый раз не выбрасывать грязные полотенца, их можно постирать в специальном растворе, пишет belnovosti. Опытные домохозяйки знают об эффективном лайфхаке, который поможет избавиться от жирных пятен и вернет им свежесть.

Как привести старые кухонные полотенца в состояние новых

Для этого достаточно в теплой воде смешать ложку соли и моющего средства. Также нужно добавить 3 ложки соды. Грязные полотенца замочите в этом растворе на полчаса, а после постирайте их в обычном режиме. Отметим, что это средство хорошо подходит для избавления от свежих пятен. И, помимо этого, оно способно освежить цвет изделий.

Для более серьезных пятен можно использовать другой раствор: в 5 литрах воды перемешайте ложку сухого отбеливателя и 2 ложки растительного масла. Процесс стирки такой же.

Ранее "Телеграф" сообщал, какое подручное средство поможет вернуть мягкость и пушистость полотенцам и зачем французские хозяйки добавляют в стиральную машину соль.

Теги:
#Уборка #Стирка #Полотенца #Кухонные полотенца