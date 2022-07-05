Приманка из подручных средств отпугнет всех мух из дома: действенный лайфхак

Самодельная ловушка решит проблему с назойливыми мухами

Летом в наши жилища то и дело залетают насекомые. Если избавиться от мошек можно с помощью самодельной ловушки, то справиться с мухами не менее просто. Всего лишь нужно установить уксусную приманку, которую легко и просто сделать в домашних условиях.

Как пишет "Телеграф", о лайфхаке по борьбе с мухами в доме пишет издание Express. Мухи не только доставляют нам неудобства своим жужжанием, а и могут разносить нежелательные заболевания и кусаться.

Чтобы сделать домашнюю ловушку для мух, выполните простые шаги:

Добавьте в миску две столовые ложки яблочного уксуса, одну столовую ложку сахара, полстакана теплой воды и несколько капель средства для мытья посуды. Тщательно перемешайте. Получившуюся смесь перелейте в миску. Поставьте тарелку там, где обычно вы видите мух. Сахарная ловушка привлечет неприятных вредителей, и те умрут, как только попадут в раствор.

Добавим, что самым важным в борьбе против неприятных насекомых в доме является соблюдение чистоты и правил гигиены. Если вы вдруг пролили газированный напиток – немедленно вытрите, иначе туда слетятся мухи. Летом старайтесь чаще опорожнять мусорное ведро из кухни, чтобы насекомых не привлекали остатки еды. По этой же причине сразу же после приема пищи мойте посуду.

Напомним, избавиться от мух в жару в квартире или доме можно также с помощью натурального спрея. Для него потребуются незамысловатые ингредиенты и его очень легко сделать самому.