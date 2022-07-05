Подручное средство, которое убьет всех пылевых клещей: матрас будет идеально чистым

Пищевая сода и пылесос, оказывается, мощное оружие в борьбе с пылевыми клещами

Матрас нужно чистить, как и все остальное в доме. Помимо пятен на нем есть более серьезная проблема – пылевые клещи. К счастью, существует действенный способ очистки матраса и уничтожения любых насекомых, которые в нем могут скрываться. Вам не потребуется идти в химчистку, а понадобится лишь пылесос и пищевая сода, которая, к слову, может пригодиться и при стирке.

Как передает "Телеграф", лайфхаком по очистке матраса от пылевых клещей в домашних условиях делится издание Express. Чтобы предотвратить накопление следов пота, грязи, пылевых клещей и постельных клопов, матрасы следует чистить не реже одного раза в 3-6 месяцев.

Пылевые клещи — очень маленькие насекомые, которые почти невозможно увидеть невооруженным глазом. Они питаются чешуйками кожи и, следовательно, живут везде, где есть люди. Особенно активны там, где есть высокая влажность и хороший источник "пищи". Выходит, что матрасы и постельные принадлежности – идеальное место для этих неприятных жуков. Пылевые клещи могут вызвать аллергию, в частности такие симптомы, как даже зуд, чихание, кашель.

Есть простой метод, который поможет убить пылевых клещей в матрасе раз и навсегда. Наиболее эффективным является использование пищевой соды и пылесоса. Что нужно делать:

Смешайте стакан пищевой соды с парой капель эфирного масла на ваш выбор. Затем посыпьте пищевой содой всю верхнюю сторону матраса и оставьте на 15 минут. По истечении 15 минут соберите соду с матраса пылесосом, чтобы пылевые клещи всосались вместе с порошком. Переверните матрас и повторите эти шаги для другой стороны.

Пищевая сода "вберет" пылевых клещей, поэтому пылесосу будет легче их подобрать.

Ранее "Телеграф" делился лайфхаком по поимке мух в доме в летнее время, а также писал о том, как прогнать из жилища пауков.