Как отмыть плиту от жира без химии: хитрость опытных домохозяек

Помыть плиту можно даже не используя ни грамма мающего средства.

С наличием огромного количества различных моющих средств в современном мире, справиться с различными загрязнениями проще простого. Но у этих моющих есть одна неприятная особенность — чем средство эффективней, тем его запах более въедливый. Более того, некоторые моющие могут навредить рукам, если работать с ними без перчаток. Однако есть несколько лайфхаков, как обойтись без них. Ранее мы писали, как вымыть холодильник подручными средствами, а теперь рассказываем, как отмыть плиту с помощью картошки.

Чтобы избежать удушливого запаха от моющих средств, опытные домохозяйки предпочитают пользоваться проверенными народными способами, которые, прежде всего, отличаются своей безопасностью. К примеру отмыть плиту от жира может картошка и разрыхлитель, пишет belnovosti.

Как отмыть плиту от жира без химии

Чтобы очистить плиту от въевшихся загрязнений можно использовать картофель и разрыхлитель. Картошку натрите на терке и выжмите из нее сок. Этой массой натрите варочную поверхность, а сверху на картофель посыпьте разрыхлитель. Сверху все обязательно нужно сбрызнуть водой.

Оставьте смесь на плите на 1 час, а после уберите весь картофель с плиты. Однако перед этим картофельное моющее нужно снова сбрызнуть водой, и только потом уже убирать.

Ранее "Телеграф" писал, как раз и навсегда избавиться от неприятного запаха в холодильнике. Необычный метод удивит эффективностью.