Самодельный спрей мгновенно очистит ковер: надо всего лишь 2 средства

Раствор из подручных ингредиентов выведет любое пятно на ковре

Очистить ковер в домашних условиях не так уже и просто. Некоторые пятна настолько въедаются в волокна, что справиться с ними не выходит. Если вы не хотите использовать "агрессивную химию", то вам подойдет вариант с натуральным очистителем. Действенный спрей легко сделать из подручных средств.

Как пишет "Телеграф", лайфхаком по очистке ковров делится ресурс Hunker. Есть много натуральных методов, которые помогут поддержать чистоту ковра без использования дорогих химикатов. Стоит подчеркнуть, что какое бы средство для чистки ковров вы ни выбрали, сначала пропылесосьте его, так вы удалите поверхностную грязь.

Как очистить ковер в домашних условиях за 5 простых шагов:

Смешайте равные части дистиллированного белого уксуса и воды. Перелейте раствор в чистую бутылку с распылителем. Распылите раствор на испачканные участки ковра. Дайте раствору постоять 15 минут. Наполните ведро теплой водой. Добавьте в воду несколько капель мягкого моющего средства для посуды. Перемешайте смесь ложкой. Смочите щетку или губку в смеси и протрите загрязненный участок. Дайте высохнуть на воздухе.

Благодаря такой нехитрой манипуляции даже самые старые пятна сойдут. Ваш ковер будет идеально чистым.

Ранее "Телеграф" писал, что очистить ковер поможет одно простое средство. К тому, оно не "съест" цвет.

А также мы писали, что такое простое средство как уксус, оказывается, может быть незаменимым помощником при стирке. Он не только используется в качестве самодельного кондиционера для белья, но и обеспечит приятный запах постиранным вещам.