Простое средство, которое есть в любой ванной комнате, поможет очистить украшения из серебра: нестандартный лайфхак

Справиться с почерневшим серебром очень просто

Очистить ювелирные украшения в домашних условиях совсем несложно, нужно только знать верный способ. Ранее мы писали о необычном лайфхаке по чистке золота с помощью моющего для посуды, а вот серебру вернет товарный вид не менее простое подручное средство – зубная паста. Пригодится и старая зубная щетка.

Как пишет "Телеграф", о лайфхаке по чистке серебряных украшений рассказало издание Express. Метод кажется странным, но проверен уже тысячи раз. Чтобы серебро снова блестело, вам необходимо использовать зубную пасту.

После покупки серебряные изделия невероятно блестят, но со временем блекнут, а часто еще и чернеют. Если вы не хотите тратить лишние деньги и сдавать украшения на чистку, то воспользуйтесь бытовыми средствами. Даже не потребуется идти в магазин, ведь зубная щетка есть в каждой ванной комнате. Чтобы очистить серебряные украшения, нанесите на них зубную пасту и почистите старой зубной щеткой. Затем промойте изделия в мыльной воде. Отполировать до блеска серебро можно с помощью хлопчатобумажной ткани. Вы удивитесь, но зубная паста отлично работает. После такой чистки серебро будет, как новое.

К слову, этот же лайфхак поможет очистить и другие предметы из серебра в вашем жилище. К примеру, столовые приборы или различная посуда.

Ранее "Телеграф" писал, что очистить чайник от накипи проще некуда. Вам понадобится лишь три дешевых средства, которые легко найти в доме.

А также мы рассказывали, как быстро отмыть микроволновку от жира. С помощью этого лайфхака она будет идеально чистой, при этом никакая "химия" не потребуется.