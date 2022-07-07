Астафьева рассказала, кто знал о вторжении армии рф в Украину: "Взяли соболиные шубы и сбежали"

Артистка заявила, что была бы рада, если бы эти люди больше не возвращались в страну

Украинская певица и модель Даша Астафьева, осудившая некоторых украинских звезд за молчание о войне, рассказала, что первыми о предстоящем полномасштабном вторжении россии в Украину узнали любовницы депутатов.

Об этом артистка заявила в интервью украинской журналистке Татьяне Гончаровой на YouTube. В прямом эфире Астафьева вспомнила о приближенном круге украинских депутатов, которые якобы знали о будущей опасности.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Смешно, но до начала войны любовницы депутатов первые были в курсе. Они первые взяли свои соболиные шубы, свои Birkin (элитный бренд аксессуаров – ред.) и сбежали", – рассказала певица.

Она также призналась, что была бы рада, если бы все, кто без необходимости покинул страну и не стал помогать своим землякам, больше не возвращались в Украину.

"Я буду рада, если эта часть останется где-то там в Испании. Мы воюем не ради них, мы воюем за новую жизнь. А новую жизнь строят те, кто остался с нами, у кого сердце болит за страну, а не за свою ж*пу", – заявила Астафьева.

Напомним, что украинская певица и модель с первых дней войны занимается волонтерством на кухне. Ранее Астафьева рассказала о недостойном поведении бывшего форварда "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского. Она заявила, что экс-футболист потребовал бесплатную еду для себя и своих друзей в ресторане, где она работает. Сам Милевский заявил, что Астафьева просто решила хайпануть.