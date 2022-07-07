Окна и зеркала — идеально чистые: простой способ отмыть все стекла в доме по-быстрому

Благодаря этой домашней смеси окна и зеркала будут сиять

При чистке стеклянных поверхностей многие хозяйки допускают ошибки, но также используют и собственные хитрости, благодаря которым они добиваются идеальной чистоты и сияющего блеска окон и зеркал.

Некоторые применяют при уборке недешевые чистящие средства, купленные в магазинах, некоторые — домашние средства, которые можно приготовить с копеечных ингредиентов. Как пишет cpykami, одно из таких средств готовится с парой ложек талька.

Как отмыть окна и зеркала

В 700 мл горячей воды всыпаем 2 ст.л. или талька, или детской присыпки, или кукурузного крахмала. Размешиваем, чтобы не было комочков, и переливаем в бутылку с разбрызгивателем. Распиливаем на поверхности, затем протираем салфеткой из микрофибры.

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