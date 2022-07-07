Зачем посыпать поверхность духовки солью: неожиданный лайфхак

Не каждое химическое средство сможет побороть жирный налет

Очистить духовку бывает очень сложно. Еще сложнее найти человека, который согласился бы ее мыть после приготовления жирных блюд. В итоге: на стенках духовки остается засохший жир, который простыми чистящими средствами и губками удаляться не хочет. Ранее мы писали, что избавиться от жира и нагара в духовке поможет 1 таблетка для посудомоечной машины.

У опытных домохозяек есть в запасе еще один способ чистки духовки, и связан он с простой поваренной солью. Об этом пишет Ukr.Media.

Как очистить духовку с помощью соли

Рассыпаем по поверхности духовки соль. Нагреваем духовку при невысокой температуре примерно в 100 градусов, чтобы соль стала золотистого оттенка. Затем выключаем духовку и ждем, пока она остынет. Убираем соль с помощью щетки, а после этого протираем все поверхности мыльной тряпкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как очистить всю кухню от жира и нагара.