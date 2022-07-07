Укр

Зачем посыпать поверхность духовки солью: неожиданный лайфхак

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
54
Как очистить духовку от жирного налета
Как очистить духовку от жирного налета

Не каждое химическое средство сможет побороть жирный налет

Очистить духовку бывает очень сложно. Еще сложнее найти человека, который согласился бы ее мыть после приготовления жирных блюд. В итоге: на стенках духовки остается засохший жир, который простыми чистящими средствами и губками удаляться не хочет. Ранее мы писали, что избавиться от жира и нагара в духовке поможет 1 таблетка для посудомоечной машины.

У опытных домохозяек есть в запасе еще один способ чистки духовки, и связан он с простой поваренной солью. Об этом пишет Ukr.Media.

Как очистить духовку с помощью соли

Рассыпаем по поверхности духовки соль. Нагреваем духовку при невысокой температуре примерно в 100 градусов, чтобы соль стала золотистого оттенка. Затем выключаем духовку и ждем, пока она остынет. Убираем соль с помощью щетки, а после этого протираем все поверхности мыльной тряпкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как очистить всю кухню от жира и нагара.

Теги:
#Кухня #Духовка #Лайфхаки