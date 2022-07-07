Как очистить утюг до блеска за 5 минут: проверенный лайфхак
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От нагара на утюге не останется и следа
Со временем утюг загрязняется, поэтому необходима чистка раз в месяц. Это простое правило поможет продлить срок службы прибора, а еще и улучшит его работу. К тому же, почистить утюг и убрать нагар в домашних условиях легко. Необходимо несколько подручных средств, которые найдутся в каждом доме.
Как передает "Телеграф", лайфхаком по очистке утюга делится ресурс Ehow. Чтобы этот незаменимый помощник был в идеальной чистоте нужно выполнить пять простых манипуляций.
Для очистки утюга дома потребуются такие вещи:
- Чистое полотенце
- Пищевая сода
- Уксус
- Вода
- Ватная палочка
- Зубная щетка
- Чистая ткань
- Эфирное масло лимона
Если утюг соприкоснулся с чем-то липким, например, с пластиком или резиной, то следует нанести несколько капель лимонного масла на чистую ткань и потереть ею кончик утюга, чтобы удалить налет. Если пластик слишком приклеился, то предварительно немного нагрейте утюг.
Как почистить утюг в домашних условиях
Выполните эти простые шаги и утюг будет сиять:
- Сделайте пасту из 1 стакана пищевой соды и 2 стаканов теплой воды в миске. Нанесите пасту на отверстия для выпуска пара и пластину утюга с помощью ватной палочки. Вытрите пищевую соду и протрите влажной тканью.
- Налейте немного уксуса в небольшую миску. Окуните зубную щетку в уксус и аккуратно потрите пластину утюга и отверстия для выпуска пара.
- Наполните резервуар утюга чистой водой, а затем включите утюг на максимальную мощность с включенной подачей пара. Положите утюг на полотенце. Двигайте вперед-назад, нажимая кнопку подачи пара. Повторите этот шаг несколько раз, каждый раз удерживая утюг на несколько секунд.
- Когда утюг полностью остынет, протрите его чистой влажной тканью.
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