Простой и действенный способ очистить лоток стиральной машины, который обойдется в копейки

Справиться с плесенью и другими загрязнениями в отсеках "стиралки" проще простого

Существует множество причин, по которым в лотке стиральной машины может образоваться плесень, в том числе — избыток моющего средства. Благо, справиться с этой неприятность очень легко в домашних условиях, как и решить проблему с запахом затхлости из барабана "стиралки".

Как пишет "Телеграф", лайфхаком по очистке ящиков стиральной машины делится издание Express. Простое, но эффективное средство очистки заплесневелых отсеков для порошка, как оказалось, это моющее для посуды.

Со временем стиральная машина уже не выглядит новой, по крайней мере, что касается отсеков для порошка и кондиционера. Там даже может образовываться плесень. Вам понадобиться лишь моющее для посуды, вода и старая зубная щетка, которая поможет добраться до труднодоступных мест с загрязнениями в лотке.

Чтобы очистить лоток стиральной машины нужно сделать несколько простых манипуляций:

Вытащите ящик и разместите в раковине. Замочите лоток в жидкости для мытья посуды.

Звучит слишком легко, но это реально работает. Жидкость для мытья посуды отлично подходит для этой проблемы, средство простое и очень эффективное. Для достижения наилучших результатов рекомендуется чистить отсеки после каждого использования.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие ошибки мы допускаем чаще всего при использовании стиральной машины. Узнайте, почему категорически нельзя перебарщивать с порошком, стирать одежду с расстегнутыми молниями и застегнутыми пуговицами.