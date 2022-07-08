Как вывести пятно от вина на белых вещах: средство, которое справится даже с устаревшей грязью

Белые вещи, облитые вином, больше не придется выбрасывать.

Если вы выбираете и носите белую одежду, то вы должны быть готовы к тому, что стирать придется много и часто. Ранее мы уже писали, как справиться с желтыми пятнами от пота на светлых вещах, а теперь рассказываем, что делать, если вдруг на белую рубашку, футболку или брюки разлилось красное вино.

Очень важно незамедлительно застирать пятно, ведь так вывести его будет намного проще. Однако и с устаревшей грязью также можно справиться, пишет издание prostoway. Поэтому если такая "беда" случилась где-то, где вы не можете сразу застирать пятно, то расстраиваться не стоит.

Как отстирать пятно от вина

Один из способов такой: свежее пятно от вина нужно протереть ватным диском, предварительно смоченным в уксусе, а потом отправить вещь в стирку.

Второй способ, который также подходит для свежих загрязнений: пятно нужно засыпать солью. Специя поглотит лишнюю жидкость. После грязный участок поливают кипятком и стирают вручную, используя вместо порошка хозяйственное мыло.

Читайте также: Категория Lifestyle Зачем добавлять соль в стиральную машину: хитрость французских домохозяек Чтобы вещи после стирки были как новые, поможет средство, которое есть на каждой кухне.

Что же делать с устаревшими пятнами? Предупреждаем сразу, вывести такие загрязнения труднее, чем свежие, но все возможно. Для этого грязную вещь нужно замочить в горячей воде, после натереть загрязненный участок хозяйственным мылом или стиральным порошком. Застиранную вещь оставляют на 40-50 минут и снова замачивают в горячей воде. После ее нужно прополоскать в холодной воде, и отправить вещь в стирку. Если пятно полностью не отстиралось, можно повторить процесс еще раз.

Ранее "Телеграф" писал, как вывести пятна от травы на одежде.