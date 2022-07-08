Пятна от пота – не проблема: поможет одно простое подручное средство

Есть простейший способ удаления стойких пятен пота с белой и не только одежды

Следы пота могут быть весьма стойкими и даже навсегда оставлять пятна на любимой одежде. Хотя пот сам по себе бесцветен, он может вступать в реакцию с химическими веществами, такими как активные ингредиенты дезодорантов или стиральных порошков. Затем он становится желтым и может вызвать стойкие желтые пятна, но с ними можно справиться в домашних условиях.

Как пишет "Телеграф", лайфхаком по выведению пятен от пота делится издание Express. Даже стойкие загрязнения, как оказалось, можно отстирать с помощью простого подручного продукта. Вам понадобится лишь немного обычного уксуса, который имеет много функций и в том числе может быть отличным пятновыводителем.

Чтобы удалить пятно на одежде от пота, попробуйте перед стиркой проделать нехитрую манипуляцию. Налейте немного уксуса на пятна и потрите. Затем же вещь следует постирать при температуре 60 градусов, если хотите — добавьте натуральный отбеливать. Второй способ с помощью уксуса оттереть пятно от пота еще проще: просто перед стиркой замочите одежду, нанеся средство на пятна, примерно на 30 минут. Далее стирайте, как обычно. Вы удивитесь, но такой элементарный лайфхак сработает и решит проблему с желтыми следами на одежде.

Как сообщалось ранее, опытные хозяйки также используют уксус при стирке и в других случаях. Этот продукт не только входит в состав самодельного кондиционера для белья, а и обеспечит приятный запах постиранным вещам.