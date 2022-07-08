Почему нельзя хранить подсолнечное масло в шкафу: об этом мало кто знает

Не стоит также забывать, что на бутылку не должны попадать солнечные лучи.

Многие домохозяйки хранят подсолнечное масло где-то недалеко от плиты, чтобы оно всегда было под рукой: в основном это какие-то шкафчики вверху или низу. Однако мало кто задумывался, что это не самые лучшие места для его хранения.

Так как идеальная температура хранения масла от +7 до +17 °C, а возле плиты намного жарче. В таком случае мало прогоркнет. Поэтому если и хранить его в кухонном шкафу, то только при условии, что рядом нет плиты или отопительных приборов, пишет belnovosti.

Где нужно хранить подсолнечное масло

Лучшее место для хранения подсолнечного масла — это холодильник, где температура должна быть не ниже +4 °C. Самое оптимальное место — на дверце холодильника.

Также не стоит забывать, что после того, как бутылка открывается, то срок годности масла уменьшается, однако хранение в холодном холодильнике только продлит срок годности продукта. Более того, сразу после использования масла в готовке, его тут же нужно ставить назад в холод.

Старайтесь избегать частых перепадов температуры, иначе вкус подсолнечного масла испортится.

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