Из чего сделать натуральное средство для мытья посуды: лайфхак из подручных средств

Если не хотите мыть тарелки "химией", то есть прекрасная безвредная альтернатива

Приготовление средства для мытья посуды в домашних условиях — простое дело, если у вас есть подходящие продукты. Пригодиться на кухне может не только сода, а уксус и другие подручные ингредиенты. Хорошая основа для эффективного и натурального средства для мытья посуды в домашних условиях – кастильское мыло.

Как пишет "Телеграф", о лайфхаке по приготовлению самодельного моющего для посуды пишет ресурс Hunker. Есть два способа изготовить средство, которое отмоет посуду до блеска. Самое важное – в нем не используются никакие химические ингредиенты.

Натуральное средство мытья для посуды

Базовый домашний рецепт средства для мытья посуды включает: 1 с четвертью стакана кипятка, четверть стакана натертого кастильского мыла, 1 столовую ложку соды, четверть стакана жидкого кастильского мыла и 10 капель эфирного масла (или больше на ваш вкус) на основе цитрусовых.

Смешайте тертое кастильское мыло с кипящей водой, пока оно не растворится. Добавьте соду и жидкое кастильское мыло. Когда смесь остынет, добавьте эфирные масла и перелейте в емкость, например, в старую бутылку из-под средства для мытья посуды.

Как мыть посуду уксусом

С помощью обычного уксуса можно вымыть посуду до блеска. Особенно он незаменим в борьбе с серьёзными загрязнениями. На дно пластиковой, стеклянной или нержавеющей посуды насыпьте тонкий слой соли и залейте ее уксусом. Оставьте на 15 минут, прежде чем смыть. В случае со стеклянной и керамической посудой, окуните ее в жидкость с 1 частью уксуса и 3 частями воды – оболочка будет идеально чистой и без единых разводов.

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