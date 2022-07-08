Таблетки для посудомойки пригодятся не только на кухне: 3 лайфхака-находки

Капсулы для мытья посуды более функциональны, чем может казаться

Капсулы для посудомоечной машины могут, как оказалось, мыть не только посуду. Опытные хозяйки используют их и для очистки других мест и предметов в доме. В частности, они очень пригодятся при уборке ванной комнаты, а еще помогут вывести пятна с одежды, в том числе, отстирать следы от пота.

Как передает "Телеграф", о лайфхак с капсулами для посудомоечной машины пишет ресурс Hunker. Так, есть как минимум три великолепных способа использовать капсулы от посудомойки для уборки дома.

Таблетки для посудомоечной машины могут удалять жир, борются с жесткой водой и отмывают грязь с посуды, сковородок, стеклянных приборов и даже столового серебра. Так почему бы не использовать их для очистки большего количества вещей?

Как очистить унитаз с помощью капсул для посудомойки

Бросьте таблетку для мытья посуды в унитаз. Как только она растворится, используйте туалетную щетку, чтобы очистить унитаз.

Как отмыть пятна с белой одежде, используя таблетки для мытья посуды

Вместо того, чтобы использовать стиральный порошок при следующей загрузке грязных вещей белого цвета, используйте средство для посудомойки. Таблетка удалит пятна, включая кофе, лосьон для загара и большинство желтых пятен от пота и дезодоранта.

Как почистить стиральную машину средством для посудомойки

Одну из этих таблеток можно использовать в качестве чистящего средства для стиральной машины. Бросьте капсулу для мытья посуды в барабан и включите горячий цикл стирки. Таблетка для мытья посуды поможет удалить жир и грязь внутри барабана стиральной машины.

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