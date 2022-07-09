В доме не будет ни одного комара: нужен лишь один простой ингредиент
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Избавиться от комаров в доме можно с помощью одного растения
Комары любят теплые и влажные условия, поэтому летом эти насекомые особенно активны. Залетая в наши жилища они доставляют неудобства и неприятно кусаются. К счастью, есть несколько способов отпугнуть комаров, не прибегая к сильнодействующим химическим репеллентам.
Как передает "Телеграф", лайфхаком по отпугиванию комаров делится издание Express. У комаров прекрасное обоняние, но есть некоторые запахи, которые они просто ненавидят. Мята – один из таких отличных природных репеллентов.
Назойливые насекомые терпеть не могут аромат мяты или перечной мяты. Исследования показали, что сильный запах этого растения "блокирует" комаров. Эфирное масло, к примеру, отпугнет насекомых на срок до 45 минут. Чем острее аромат мяты, тем меньше будет жужжащих паразитов. Можно вырастить мяту в горшках и поставить на подоконник в доме.
Еще один способ использовать мяту в качестве средства от комаров — высушить несколько листьев. Просто подождите, пока они станут хрустящими, и поместите в небольшой холщовый мешочек, который можно повесить возле окна.
Самодельный свежий мятный спрей против комаров – то же неплохая идея. Для этого:
- Смешайте медицинский спирт с мятным маслом в соотношении пять к одному.
- Встряхните раствор в пульверизаторе и распылите на одежду или кожу. Делать это рекомендуется утром и вечером.
- Если у вас нет медицинского спирта, то можно вскипятить полстакана воды с ложкой сушеных листьев мяты.
Ранее "Телеграф" рассказала, как отпугнуть мух с помощью самодельной ловушки. Понадобятся лишь подручные средства.