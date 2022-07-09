Зачем "солить" сковороду перед жаркой: хитрый трюк от опытных домохозяек

Благодаря этому лайфхаку, вы сможете избежать ожогов подсолнечным маслом.

Очень часто приготовление еды омрачает такая "деталь", как разбрызгивающееся разогретое на сковороде подсолнечное масло, которое обжигает руки, а иногда даже лицо. Можно ли этого избежать? Конечно, да, и поможет в этом специя, которая точно есть на каждой кухне, — соль. Отметим, что эти белые крупинки также отличный помощник и во время стирки.

Как соль помогает "остановить" брызги горячего подсолнечного масла, рассказывает портал prostoway. Отметим, что помимо соли в этом деле может помочь также еще один "частый гость" на каждой кухне — уксус. Что нужно делать — читайте далее.

Что делать, чтобы растительное масло не брызгало во время жарки

С солью. Перед тем как налить на сковороду подсолнечное масло, прокалите 1-2 ч. л. соли. Белые кристаллики впитают всю лишнюю влагу и дальнейшая жарка станет намного безопаснее.

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С уксусом. Смочите кусочек тряпки или ватный диск уксусом, и протрите внутреннюю поверхность сковороды, чтобы она основательно просохла.

Также стоит напомнить, что нельзя сразу использовать масло, которое только достали из холодильника. В таком случае "фонтан" из брызг — обеспечен. Подождите, чтобы масло стало комнатной температуры, и только тогда начинайте готовить.

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