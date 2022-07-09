Зачем "солить" сковороду перед жаркой: хитрый трюк от опытных домохозяек
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Благодаря этому лайфхаку, вы сможете избежать ожогов подсолнечным маслом.
Очень часто приготовление еды омрачает такая "деталь", как разбрызгивающееся разогретое на сковороде подсолнечное масло, которое обжигает руки, а иногда даже лицо. Можно ли этого избежать? Конечно, да, и поможет в этом специя, которая точно есть на каждой кухне, — соль. Отметим, что эти белые крупинки также отличный помощник и во время стирки.
Как соль помогает "остановить" брызги горячего подсолнечного масла, рассказывает портал prostoway. Отметим, что помимо соли в этом деле может помочь также еще один "частый гость" на каждой кухне — уксус. Что нужно делать — читайте далее.
Что делать, чтобы растительное масло не брызгало во время жарки
- С солью. Перед тем как налить на сковороду подсолнечное масло, прокалите 1-2 ч. л. соли. Белые кристаллики впитают всю лишнюю влагу и дальнейшая жарка станет намного безопаснее.
- С уксусом. Смочите кусочек тряпки или ватный диск уксусом, и протрите внутреннюю поверхность сковороды, чтобы она основательно просохла.
Также стоит напомнить, что нельзя сразу использовать масло, которое только достали из холодильника. В таком случае "фонтан" из брызг — обеспечен. Подождите, чтобы масло стало комнатной температуры, и только тогда начинайте готовить.
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