Как помыть зеркало до блеска без разводов: поможет неожиданный продукт

Зеркало модно отмыть не используя дорогостоящую химию.

Зеркала — это очень стильный элемент декора в любой квартире. Однако главное, чтобы это зеркало всегда сверкало и блестело, а не было в пыли и разводах после мытья. Мы уже рассказывали, как сделать так, чтобы избежать запотевания зеркала в ванной, а теперь рассказываем, что можно сделать, чтобы после мытья на нем не оставались разводы.

Некоторые домохозяйки используют специальные средства для мытья стекол, однако можно обойтись и без них, пишет belnovosti. Поэтому разумнее будет не скупать различную бытовую химию, а воспользоваться проверенными хитростями.

Как отмыть зеркало до блеска без разводов

Мало кто знает, но прекрасным средством для мытья зеркала и окон является обычный картофель. Этот овощ способен моментально удалить грязь и предотвратить появление разводов с зеркальной поверхности.

Для этого картофелину нужно разрезать пополам и провести обработку стеклянной поверхности. А затем нужно убрать остатки крахмала чистой тряпкой, и отполировать зеркало сухой салфеткой.

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