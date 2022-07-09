Как быстро высушить мокрую одежду в домашних условиях: всего 1 хитрость (видео)
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Интересным лайфхаком поделилась американка в TikTok
Лучший способ высушить вещи после стирки, даже с уксусом, — это дать им высохнуть естественным образом. Однако бывает так, когда нужно срочно постирать и высушить любимую вещь.
Блогерша из США Кэролайн Соломон показала в TikTok простой способ быстрой сушки вещи после стирки. Способ называется "метод бурито" (корж с завернутой в него начинкой ред.)".
Как быстро высушить одежду после стирки
Влажную вещь расстилаем на предварительно уложенное на ровную поверхность полотенце. Скатываем полотенце вместе с этим одеждой в рулон и хорошо отжимаем. После этого вешаем предмет гардероба сушиться обычным образом. Если процесс лишения влаги нужно сделать еще более быстрым, то вещь обдуваем горячим воздухом из фена.
@neat.caroline How to dry clothes without a dryer #hometips #fyp #laundrytips #laundryhacks #clothingtips #learnontiktok #laundryhack #laundry ♬ оригінальний звук Neat Caroline
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, чтобы стиральная машинка не "скакала" во время стирки и отжима.