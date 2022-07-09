Как быстро высушить мокрую одежду в домашних условиях: всего 1 хитрость (видео)

Интересным лайфхаком поделилась американка в TikTok

Лучший способ высушить вещи после стирки, даже с уксусом, — это дать им высохнуть естественным образом. Однако бывает так, когда нужно срочно постирать и высушить любимую вещь.

Блогерша из США Кэролайн Соломон показала в TikTok простой способ быстрой сушки вещи после стирки. Способ называется "метод бурито" (корж с завернутой в него начинкой ред.)".

Как быстро высушить одежду после стирки

Влажную вещь расстилаем на предварительно уложенное на ровную поверхность полотенце. Скатываем полотенце вместе с этим одеждой в рулон и хорошо отжимаем. После этого вешаем предмет гардероба сушиться обычным образом. Если процесс лишения влаги нужно сделать еще более быстрым, то вещь обдуваем горячим воздухом из фена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, чтобы стиральная машинка не "скакала" во время стирки и отжима.