Как почистить подушку, которую нельзя стирать в машинке: действенный лайфхак

Ваши подушки станут пушистыми и идеально чистыми без лишних хлопот и затрат

Грязные подушки и наволочки могут привести к многочисленным проблемам, начиная от неприятного запаха и заканчивая несоблюдением гигиены сна. Считается, что постельное белье нужно стирать раз в неделю, в том числе и наволочки. Но что делать, если подушки не предназначены для стирки в стиральной машине? Выход есть.

Как пишет "Телеграф", о лайфхаке по очистке подушек, которые нельзя стирать в стиральной машине, сообщает издание Express. Поможет справиться с этой проблемой такое простое средство, как пищевая сода – она впитает запахи и влаги.

Подушки, наволочки и постельное белье следует регулярно стирать, чтобы избавиться от отмерших клеток, пыли, следов пота. Загрязненная подушка грозит появлением прыщей на лице и неприятным запахом. А людям с аллергией такой предмет быта и вовсе может доставить сильные неудобства. Тогда как чистка наволочки может удалить кожный жир и другие аллергены, которые накапливаются в ткани. Вам не придется стирать подушку слишком часто, если она используется в чистой наволочке.

Обычную подушку можно стирать каждые четыре-шесть месяцев, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии. Однако не все типы подушек годятся для стиральной машины, например, подушки из твердого пеноматериала или гречневой шелухи. Чаще всего, если подушку можно распушить, то смело загружайте ее в "стиралку". Конечно же, не забудьте проверить бирку и изучите правила ухода за подушкой.

Если вашу подушку нельзя стирать в машинке и вы хотите освежить ее, то рекомендуется посыпать ее поверхность пищевой содой и оставить порошок на время, чтобы он впитал влагу и запахи. Затем подушку можно пропылесосить или встряхнуть перед тем, как надеть новую наволочку.

Напомним, справиться с комками в подушке тоже легко в домашних условиях. Для этого необходимо постирать подушку вместе с теннисным мячиком. Подробнее об этом лайфхаке ранее писал "Телеграф".