Как избавиться от плесени в лотке стиральной машины: это средство есть на каждой кухне

Отсеки для порошка в "стиралке" легко и просто очистить

При использовании стиральной машины важно поддерживать чистоту этого бытового прибора. Не только делать регулярную очищающую стирку, а и тщательно мыть отсеки для порошка и кондиционера. Ведь нередко в лотке появляется плесень.

Как передает "Телеграф", лайфхаком по чистке ящика стиральной машины поделилось издание Express. Сообщается, что к плесени в лотке может привести избыток моющих средств. К счастью, эту неприятность просто исправить с помощью копеечного подручного средства.

Как оказалось, обычный уксус может пригодится не только на кухне, а и в ванной комнате. Уксус — отличный натуральный продукт, который можно использовать для различных работ по уборке. Он может растворять жесткую воду и удалять грязь, что делает его идеальным для чистки ящиков стиральных машин.

Просто достаньте лоток и протрите его уксусом. Можно использовать губку, а в самые труднодоступные загрязненные места поможет добраться старая зубная щетка.

Добавим, что отмыть до блеска отсеки в стиральной машине можно еще одним простейшим средством. Жидкость для мытья посуды отлично подходит для этой проблемы. Об этом легком и очень эффективном способ ранее рассказал "Телеграф".