Как избавиться от мошек в доме всего за одну ночь: рабочий лайфхак

Справиться с мошками можно с помощью подручных ингредиентов

Летом в наших домах то и дело появляются неприятные жужжащие паразиты. На кухне чаще всего доставляют неудобства плодовые мушки, их еще называют фруктовыми или кухонными, а в народе нередко именуют просто мошками. Избавиться от них можно с помощью самодельной ловушки, как и в случае с обычными мухами.

Как пишет "Телеграф", о лайфхаке по борьбе с мошками сообщает издание Express. Плодовые мушки питаются веществами с высоким содержанием фруктозы и поэтому их часто привлекает ферментация фруктов и овощей. Эти крошечные жучки не самые опасные среди своих собратьев, но могут быстро размножаться и в некоторых случаях являются признаком антисанитарии.

Против назойливых мошек есть одно домашнее средство, которое буквально работает за ночь. Для самодельной ловушки понадобятся яблочный уксус и несколько капель средства для мытья посуды. Как сделать ловушку от мошек:

Для начала наполните небольшую миску яблочным уксусом и добавьте несколько капель средства для мытья посуды. Перемешайте раствор, а затем поместите его в то место, где вы заметили большое количество плодовых мушек. К утру вы должны заметить, что жидкость собрала массу жуков.

Если вы не хотите использовать средство для мытья посуды, то накройте верхнюю часть емкости пищевой пленкой, а затем проткните в ней небольшие отверстия с помощью зубочистки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что против насекомых в летний период можно использовать натуральный спрей. "Отпугиватель" мух легко сделать в домашних условиях.