Зачем оставлять соль в туалете: японская хитрость

Как оказалось, соль можно использовать не только во время готовки.

Японские привычки и хитрости порой очень удивляют, однако они всегда эффективны и работают на 100%. Очень часто в этих лайфхаках присутствует соль, при чем используют они ее не только для приготовления пищи. Хотя зачем удивляться японцам, если еще наши бабушки сыпали соль в унитаз для очистки сантехники, о чем мы писали ранее.

Японцы часто используют соль в бытовых целях, ведь эта специя — прекрасный абсорбент, пишет belnovosti. Поэтому ее и используют в ванных комнатах и туалетах. Как же именно этот продукт помогает?

Для чего ставить соль в туалете

Так как туалет и ванна — это комнаты, где всегда очень влажный климат, там активно распространяются неприятные запахи и плесень, что совсем не гигиенично, и даже очень вредно для здоровья. Именно для того, чтобы убрать этот неприятный запах, японские домохозяйки и оставляют мешочки с солью в ванных комнатах и туалетах.

Однако и это не все полезные свойства специи. Эзотерики верят, что обычная пищевая соль обладает уникальными магическими способностями, и способна избавить помещение от злых духов.

Ранее украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как обойтись без соли при консервации овощей.