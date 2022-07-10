Как избавиться от засора всего за 10 минут: способ, который работает на 100%
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Проверенная методика, которая позволит побороть засоры.
Засор в раковине, особенно на кухне, — это достаточно распространенная проблема, с которой сталкивалась каждая хозяйка. Чтобы избавиться от этого, многие используют различные химические средства, еще известные как "кроты", или вызывают специалиста. Однако есть способ намного проще и дешевле.
В борьбе с засорами помогут средства, которые есть на каждой кухне. Это вода, сода и уксус, пишет belnovosti. Как правильно чистить засор — далее в материале.
Как быстро избавиться от засора в раковине
- Сначала в слив влейте немного холодной воды. Затем закипятите чайник и слейте кипяток в раковину.
- После всыпьте в слив несколько ложек соды и такое же количество жидкого средства для посудомоечных машин или обычного моющего для посуды.
- Потом влейте примерно 100 мл уксуса.
- После того как из трубы выйдут остатки пищи и жира, которые и "устроили" засор, снова влейте литр горячей воды в раковину.
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