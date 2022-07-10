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Как избавиться от засора всего за 10 минут: способ, который работает на 100%

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Данный метод можно использовать также для профилактики
Данный метод можно использовать также для профилактики

Проверенная методика, которая позволит побороть засоры.

Засор в раковине, особенно на кухне, — это достаточно распространенная проблема, с которой сталкивалась каждая хозяйка. Чтобы избавиться от этого, многие используют различные химические средства, еще известные как "кроты", или вызывают специалиста. Однако есть способ намного проще и дешевле.

В борьбе с засорами помогут средства, которые есть на каждой кухне. Это вода, сода и уксус, пишет belnovosti. Как правильно чистить засор — далее в материале.

Как быстро избавиться от засора в раковине

  • Сначала в слив влейте немного холодной воды. Затем закипятите чайник и слейте кипяток в раковину.
  • После всыпьте в слив несколько ложек соды и такое же количество жидкого средства для посудомоечных машин или обычного моющего для посуды.
  • Потом влейте примерно 100 мл уксуса.
  • После того как из трубы выйдут остатки пищи и жира, которые и "устроили" засор, снова влейте литр горячей воды в раковину.

Ранее "Телеграф" объяснял, как легко и эффективно отмыть жирную посуду в холодной воде.

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#Уборка #Лайфхак #Засорение