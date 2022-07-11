Ни один паук не пролезет: простое средство, которое отпугнет насекомых из вашего дома

Всем известный запах мгновенно избавит ваше жилище от пауков

Сезон пауков наступает ближе к осени, но уже сейчас можно часто заметить этих насекомых в наших домах. Избавиться от паукообразных и предотвратить их повторное появление поможет одно незамысловатое подручное средство.

Как передает "Телеграф", о лайфхаке по отпугиванию пауков пишет издание Express. Как оказалось, эффективно действует запах мяты, в идеале эксперты рекомендуют использовать масло перечной мяты.

Один из способов применения — помыть полы, а затем протереть их смесью воды и мятного масла. Или же вы можете смешать масло перечной мяты и лимонный сок с каплей воды в пульверизаторе, а затем распылить в жилище. Так вы получите не только приятный аромат в доме, причем не используя никаких химикатов, а отпугнете пауков.

Не менее действенным будет распылить раствор с мятой в вентиляционные отверстия на окнах, стенах, возле входной и задней дверей. Просто разведите масло перечной мяты с водой и спрысните раствор на окна, двери и во все укромные места, в которых могут появится пауки в доме.

Считается, что сильный запах эфирного масла заставит пауков убежать. Также рекомендуется применять и другие эфирные масла, включая лавандовое.

Еще один вариант – разложить остатки кожуры цитрусовых, в том числе апельсиновую, лимонную, лаймовую и грейпфрутовую. И, конечно, не забывайте держать дом в чистоте и вовремя убирать паутину во всех закоулках вашего жилища.

Ранее "Телеграф" рассказал, как избавиться в доме от надоедливых мошек. Средство сработает за одну ночь.