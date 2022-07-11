Как за секунды очистить душевой шланг до блеска: это средство есть в каждом доме

Отмыть душевой шланг от налета поможет простой подручный ингредиент

На душевом шланге то и дело образовывается известковый налет. Чаще всего это происходит из-за жесткой воды. Со слоем налета душевой шланг смотрится неприглядно, но, к счастью, есть натуральное средство, которое мгновенно справится с накипью, в том числе и на душевой лейке.

Как передает "Телеграф", о лайфхаке по чистке душевого шланг в ванной комнате пишет издание Express. Существует множество доступных чистящих средств для удаления накипи, но многие люди переходят на использование полностью натуральных веществ при уборке дома. Одно из таких – обычный уксус.

Вероятно, вы легко найдете уксус в своем кухонном шкафу. Пригодиться он может и в ванной комнате. Душевой шланг можно сбрызнуть уксусом и потереть (для этого можете использовать старую зубную щетку). Если налет более стойкий, то поместите душевой шланг в пакет с уксусом и средство справится с известковыми накоплениями за несколько часов.

Дело в том, что кислотное натуральное вещество, такое как уксус, творит чудеса, удаляя щелочной налет. Эта жидкость может растворить загрязнения из-за жёсткой воды и известковый налет простым замачиванием.

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