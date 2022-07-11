Пыли не будет очень долго: все дело в самодельном чудо-спрее

Чтобы пыль после уборки долго не появлялась, нужно вытирать ее специальным спреем

Уборка пыли в доме кажется нескончаемый процессом, ведь она то и дело накапливается на разных поверхностях. Пыль точно не украшает ваше жилище, да еще и может усугубить аллергию. К счастью, поможет справиться с этой проблемой самодельный спрей. Его ингредиенты сделают так, что после уборки пыль не будет появляться снова долгое время.

Как сообщает "Телеграф", о лайфхаке по уборке пыли в доме рассказывает издание Express. Как оказалось, пять простых ингредиентов, которые не стоят очень дорого, могут отталкивать пыль. Волшебный раствор станет незаменимым помощник. Спрей против пыли очень легко сделать в домашних условиях.

Как сделать спрей от пыли

Ингредиенты:

Половина чайной ложки оливкового масла

Одна чайная ложка уксуса

Полстакана воды

Две капли средства для мытья посуды

10 капель эфирного масла лимона

Способ приготовления:

Добавьте ингредиенты в стеклянную емкость и аккуратно перемешайте. Добавьте смесь в пульверизатор. Распылите на салфетку из микрофибры. Используйте ткань, чтобы протереть поверхности.

Рекомендуется использовать эту смесь один раз в неделю, чтобы дольше "удерживать" пыль.

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