Универсальное чистящее средство, которое легко сделать самому: нужны лишь 2 компонента

Используйте натуральные продукты, которые работаю не хуже агрессивной химии

На рынке есть множество чистящих средств, которые обещают невероятную эффективность действия, но большинство из них полны химикатов и на самом деле не работают так хорошо, как рекламируется. К счастью, можно обойтись и без дорогостоящей химии. Нужны всего два бытовых ингредиента для изготовления домашнего чудо-чистящего, которое действительно работает.

Как передает "Телеграф", лайфхаком по созданию домашнего чистящего средства делится ресурс Hunker. Двухкомпонентное чудодейственное чистящее средство очень просто сделать в домашних условиях.

Так, универсальный самодельный чистящий раствор работает как пятновыводитель и до блеска очищает раковины. С его помощью можно удалить пригоревшую пищу с керамических и стеклянных плит, кастрюль, сковородок или противней. Вы даже можете использовать это средство в уборке ванной или попробовать в качестве очистителя для душа, чтобы отмыть известковые отложения.

Как сделать натуральное чистящее средство для уборки дома

Вам понадобятся обычная сода (1 стакан) и эфирное масло апельсина (15-20 капель). Смешайте пищевую соду и эфирное масло апельсина в стеклянной банке или другом герметичном контейнере. Хорошо перемешайте, пока эфирное масло не смешается с пищевой содой равномерно. Храните в сухом месте.

Ранее "Телеграф" писал, как изготовить дома натуральное средство для мытья посуды. Все довольно просто.