Как с помощью молока восстановить антипригарное покрытие сковороды: хитрая уловка

Отличный лайфхак, который подарит посуде вторую жизнь

Подобная кухонная утварь – настоящий подарок для любого человека, который умеет готовить, ведь на обычной сковороде образуется нагар, а с антипригарной посудой все обстоит куда легче.

Однако со временем каждая домохозяйка сталкивается с такой проблемой, как отслаивание антипригарное покрытие. Справиться с этой проблемой поможет обычное молоко, пишет bb.lv.

Как спасти сковороду с тефлоновым покрытием

Наливаем немного свежего молока таким образом, чтобы жидкость покрывала дно. Включаем маленький огонь и кипятим молоко в течение 5 минут. После этого сливаем жидкость, а сковородку моем чистой водой.

Этому способу есть научное объяснение: белок казеин, который содержится в молоке, под воздействием высоких температур образовывает соединение, которое восстанавливает антипригарное покрытие.

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