Как с помощью молока восстановить антипригарное покрытие сковороды: хитрая уловка
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 107
Отличный лайфхак, который подарит посуде вторую жизнь
Подобная кухонная утварь – настоящий подарок для любого человека, который умеет готовить, ведь на обычной сковороде образуется нагар, а с антипригарной посудой все обстоит куда легче.
Однако со временем каждая домохозяйка сталкивается с такой проблемой, как отслаивание антипригарное покрытие. Справиться с этой проблемой поможет обычное молоко, пишет bb.lv.
Как спасти сковороду с тефлоновым покрытием
Наливаем немного свежего молока таким образом, чтобы жидкость покрывала дно. Включаем маленький огонь и кипятим молоко в течение 5 минут. После этого сливаем жидкость, а сковородку моем чистой водой.
Этому способу есть научное объяснение: белок казеин, который содержится в молоке, под воздействием высоких температур образовывает соединение, которое восстанавливает антипригарное покрытие.
Ранее "Телеграф" писал, как очистить духовку от жира с помощью обычной поваренной соли.