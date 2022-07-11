Это чудо-средство за 15 минут очистит засор в раковине: необходимые компоненты есть на любой кухне

Натуральный раствор легко и быстро разблокирует "пробку" в раковине

Остатки еды или разного рода грязь и отходы могут легко попасть из раковины в канализацию и образовать там засор. Это чревато не только неприятным запахом, а и невозможностью нормально слить воду. Чистить раковину, а заодно и сток рекомендуется примерно раз в неделю. Вместо дорогостоящей "химии" вы можете легко воспользоваться подручными средствами, которые есть на каждой кухне.

Как передает "Телеграф", лайфхаком по прочистке засора в раковине делится издание Express. Забить слив можно за секунды, а вот очистить – не так просто. Но с помощь натурального раствора удастся решить эту проблему. Главные "помощники" – обычный уксус и пищевая сода.

Как быстро избавиться от засора в раковине

Как оказалось, пищевая сода и столовый уксус — идеальное сочетание для удаления нежелательных запахов, а также для прочистки канализации. Метод работает как для раковин из нержавеющей стали, так для любого другого материала. Что вам потребуется:

Резиновые перчатки

Пищевая сода

Уксус

Чистящее

Вода

Губка

Закипятите воду в кастрюле и добавьте около четверти стакана пищевой соды. Смесь начнет шипеть, поэтому вам нужно действовать быстро. Вылейте раствор прямо в канализацию. Затем туда же вылейте полстакана уксуса. Вы услышите какие-то булькающие звуки, все в порядке, это значит, что метод работает. Подождите 10-15 минут и убедитесь, что результат достигнут. В случае, если засор более стойкий, может потребоваться повторить манипуляцию до трех раз. Когда засора больше нет, можете промыть раковину любым чистящим средством, чтобы придать ей блеск и приятный аромат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что избавиться от засора в раковине можно также с помощью другого средства, которое вы легко найдете у себя в доме. Речь о стиральном порошке, который отменно справляется с засорами, в частности, в ванной комнате.