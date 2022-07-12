Посуда будет скрипеть от чистоты: эффективный способ, как отмыть тарелки в холодной воде

Простой лайфхак, который поможет решить проблему с грязной посудой и отсутствием горячей воды.

Увы, но летом часто так бывает, что во многих квартирах и домах отключают горячую воду, из-за чего проблематичными становятся банальные повседневные дела: к примеру, мытье посуды. Так как холодная вода не всегда справляется с некоторыми загрязнениями, ей нужно "помочь". Ранее мы писали, для чего мыть посуду кетчупом, а теперь рассказываем, как быстро отмыть посуду в холодной воде с помощью горчицы.

Если вы еще не знакомы с этим лайфхаком, то пора это сделать, пишет портал prostoway. Отмечается, что кроме горчицы для мытья посуды больше не понадобятся другие порошки и гели, а тарелки и чашки после такой обработки будет скрипеть от чистоты.

Как отмыть посуду в холодной воде горчицей

Особых навыков и предварительной подготовки для мытья посуды горчицей не нужно, а способ приготовления такого моющего достаточно прост. Все что нужно сделать, это натереть грязную посуду губкой для мытья посуды, которую перед этим заспать горчичным порошком.

После того как посуда натерта ее нужно отставить. Результат будет лучше, если сразу не смывать все, а подождать, пока вся посуда будет натерта горчицей. И только после этого, можно приступать к ополаскиванию.

Стоит отметить, что горчичная смесь не должна быть слишком жидкой. Иначе она будет стекать с тарелок и чашек, от чего ее эффективность будет ниже.

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