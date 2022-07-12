Окна будут идеально чистыми: хитрость, которой пользуются опытные хозяйки

Если мыть окно правильно, то на нем не будет ни одного развода

Мойка окон – довольно утомительный процесс, и еще больше обидно, когда после всех усилий вы видите на стекле разводы. К счастью, простой кухонный ингредиент поможет отмыть окна до идеальной чистоты и эффективно справиться с разводами.

Как пишет "Телеграф", о лайфхаке по мытью окон сообщает издание Express. Секрет безупречного результата заключается в домашнем предмете первой необходимости, который есть в каждом шкафу: пищевой соде.

Токсичные химикаты для обработки окон легко заменить натуральным средством. Пищевая сода —удобное решение, которое обеспечит блеск и чистоту поверхности. Просто насыпьте соду на тряпку и протрите окно без излишнего напора. Сода сама по себе будет действовать достаточно жёстко и с легкостью удалит любой тип грязи, пыли или другого мусора. Далее вам нужно смыть соду со стекла. Наполните небольшую емкость чуть теплой водой и другой тряпкой аккуратно удалите соду с поверхности.

Затем рекомендуется отполировать окно после его высыхания. Для этого используйте сухую мягкую замшевую ткань. Полировка окон придает им фантастический блеск, гарантируя, что на стекле не останется разводов.

Ранее "Телеграф" писал, что отмыть зеркало до блеска без разводов можно с помощью простого овоща. Мало кто знает об этом действенном средстве.