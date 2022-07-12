Как сделать домашний кондиционер из подручных средств: простой лайфхак

Хитрый трюк спасет вас от невыносимой жары в жилище

Находиться в помещениях квартиры или дома в зной еще то испытание. На помощь придет кондиционер, но не у всех есть возможность его установить. К счастью, есть способ охладить комнату и без него, используя подручные средства.

Как пишет "Телеграф", о лайфхаке с так называемым самодельным кондиционером пишет издание Express. Используя вентилятор и миску с кубиками льда, домовладельцы могут сделать кондиционер своими руками. Особенно удобно использовать эту конструкцию на кухне. Хитрый трюк поможет создать охлаждающий прибор своими руками очень быстро: на установку уйдете не больше 10 минут.

Чтобы соорудить домашний кондиционер, возьмите такие вещи:

Вентилятор (настольный или напольный)

Большая миска (металлическая или стеклянная подойдет лучше всего)

Кубики льда

Полотенце

Стол или квадратная платформа

Как сделать кондиционер в домашних условиях:

Подготовьте кубики льда дома или купите в супермаркете. Засыпьте лед в металлическую или стеклянную миску. Если вентилятор не настольный, то используйте коробку, стол или другую высокую платформу как подставку, чтобы установить чашу со льдом на одном уровне с лопастями вентилятора. Накройте стол полотенцем, чтобы защитить его от конденсата или протечек, а затем поставьте на него миску со льдом. Включите вентилятор. Установите на максимальную мощность для достижения наилучших результатов.

Лед будет таять и с помощью вентилятора в комнате образуется прохладный ледяной ветерок.

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