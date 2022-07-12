Как сделать домашний кондиционер из подручных средств: простой лайфхак
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Хитрый трюк спасет вас от невыносимой жары в жилище
Находиться в помещениях квартиры или дома в зной еще то испытание. На помощь придет кондиционер, но не у всех есть возможность его установить. К счастью, есть способ охладить комнату и без него, используя подручные средства.
Как пишет "Телеграф", о лайфхаке с так называемым самодельным кондиционером пишет издание Express. Используя вентилятор и миску с кубиками льда, домовладельцы могут сделать кондиционер своими руками. Особенно удобно использовать эту конструкцию на кухне. Хитрый трюк поможет создать охлаждающий прибор своими руками очень быстро: на установку уйдете не больше 10 минут.
Чтобы соорудить домашний кондиционер, возьмите такие вещи:
- Вентилятор (настольный или напольный)
- Большая миска (металлическая или стеклянная подойдет лучше всего)
- Кубики льда
- Полотенце
- Стол или квадратная платформа
Как сделать кондиционер в домашних условиях:
- Подготовьте кубики льда дома или купите в супермаркете. Засыпьте лед в металлическую или стеклянную миску.
- Если вентилятор не настольный, то используйте коробку, стол или другую высокую платформу как подставку, чтобы установить чашу со льдом на одном уровне с лопастями вентилятора.
- Накройте стол полотенцем, чтобы защитить его от конденсата или протечек, а затем поставьте на него миску со льдом.
- Включите вентилятор. Установите на максимальную мощность для достижения наилучших результатов.
Лед будет таять и с помощью вентилятора в комнате образуется прохладный ледяной ветерок.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от мошек в летнее время. На помощь придет элементарный лайфхак.