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Как сделать домашний кондиционер из подручных средств: простой лайфхак

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Сделать кондиционер в домашних условиях очень просто
Сделать кондиционер в домашних условиях очень просто

Хитрый трюк спасет вас от невыносимой жары в жилище

Находиться в помещениях квартиры или дома в зной еще то испытание. На помощь придет кондиционер, но не у всех есть возможность его установить. К счастью, есть способ охладить комнату и без него, используя подручные средства.

Как пишет "Телеграф", о лайфхаке с так называемым самодельным кондиционером пишет издание Express. Используя вентилятор и миску с кубиками льда, домовладельцы могут сделать кондиционер своими руками. Особенно удобно использовать эту конструкцию на кухне. Хитрый трюк поможет создать охлаждающий прибор своими руками очень быстро: на установку уйдете не больше 10 минут.

Чтобы соорудить домашний кондиционер, возьмите такие вещи:

  • Вентилятор (настольный или напольный)
  • Большая миска (металлическая или стеклянная подойдет лучше всего)
  • Кубики льда
  • Полотенце
  • Стол или квадратная платформа

Как сделать кондиционер в домашних условиях:

  1. Подготовьте кубики льда дома или купите в супермаркете. Засыпьте лед в металлическую или стеклянную миску.
  2. Если вентилятор не настольный, то используйте коробку, стол или другую высокую платформу как подставку, чтобы установить чашу со льдом на одном уровне с лопастями вентилятора.
  3. Накройте стол полотенцем, чтобы защитить его от конденсата или протечек, а затем поставьте на него миску со льдом.
  4. Включите вентилятор. Установите на максимальную мощность для достижения наилучших результатов.

Лед будет таять и с помощью вентилятора в комнате образуется прохладный ледяной ветерок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от мошек в летнее время. На помощь придет элементарный лайфхак.

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#Вентилятор #Кондиционер #Лайфхак