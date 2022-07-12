От этого запаха комары улетают за 5 секунд: как сделать домашний репеллент

С комарами очень просто справиться, если знать, какой запах их отпугивает

Комары – распространенная проблема во многих домах, которая особенная заметна с повышением температуры воздуха. Избавиться от нежелательных насекомых в жилище можно с помощью разных средств, и необязательно покупать в магазине агрессивную "химию". Комары не переносят многие запахи, в том числе и чеснока.

Как пишет "Телеграф", о лайфхаке по отпугиванию комаров в доме летом сообщает издание Express. Эти насекомые могут досаждать болезненными укусами. Существуют различные химические реппеленты, не менее действенно работает и натуральное средство – самодельный чесночный спрей.

Есть запахи, которые комары просто ненавидят. Поэтому в борьбе с этими насекомыми можно использовать чесночные спреи. Сильный резкий запах чеснока делает его одним из самых эффективных средств от крылатых.

Такой спрей можно сделать всего за несколько минут. Раздавите несколько зубчиков чеснока и кипятите их в воде в течение нескольких минут. Затем наполните пульверизатор раствором и распылите его по дому или двору.

Исследования показали, что вещества, содержащиеся в чесноке, эффективны против широкого круга насекомых, включая комаров. Стойкий чесночный запах способен отпугивать комаров на несколько недель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью подручных средств избавиться от ненавистных мошек в доме в летний период.