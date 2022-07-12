Зачем "смывать" в унитаз носок с мылом: раскрыт секрет идеальной чистоты санузла
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 15
Этот способ позволит очистить унитаз и освежить ванную комнату
Кто бы не хотел, чтобы в его ванной комнате всегда был чистый унитаз и был приятный аромат?
Хорошо, что существует такой лайфхак, который позволяет в разы снизить время на уборку санузла. Как пишет Ukr.Media, для этого необходимо взять старый и чистый обычный, а главное короткий носок, кусок недорогого мыла с приятным и насыщенным запахом, а также изоляционную ленту и скотч.
Зачем помещать носок с мылом в бачок унитаза
Благодаря этому способу в туалете будет сохраняться приятный запах, а в унитазе не будет оставаться налет.
Кладем мыло в носок. С бачка унитаза снимаем крышку, спускаем воду. Попридержите поплавок, чтобы вода снова не набралась. Закрепляем носок с мылом с помощью скотча так, чтобы липкая сторона была выше уровня воды. Опускаем поплавок и отпускать крышку. Процедуру можно проводить раз в месяц.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как шипучий аспирин помогает справиться с известняковым налетом в унитазе.