Зачем "смывать" в унитаз носок с мылом: раскрыт секрет идеальной чистоты санузла

Этот способ позволит очистить унитаз и освежить ванную комнату

Кто бы не хотел, чтобы в его ванной комнате всегда был чистый унитаз и был приятный аромат?

Хорошо, что существует такой лайфхак, который позволяет в разы снизить время на уборку санузла. Как пишет Ukr.Media, для этого необходимо взять старый и чистый обычный, а главное короткий носок, кусок недорогого мыла с приятным и насыщенным запахом, а также изоляционную ленту и скотч.

Зачем помещать носок с мылом в бачок унитаза

Благодаря этому способу в туалете будет сохраняться приятный запах, а в унитазе не будет оставаться налет.

Кладем мыло в носок. С бачка унитаза снимаем крышку, спускаем воду. Попридержите поплавок, чтобы вода снова не набралась. Закрепляем носок с мылом с помощью скотча так, чтобы липкая сторона была выше уровня воды. Опускаем поплавок и отпускать крышку. Процедуру можно проводить раз в месяц.

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