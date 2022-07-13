Как быстро вывести пятна пота с одежды: простые способы без химии

Благодаря этим лайфхакам, вы перестанете скупать дорогостоящую химию.

Летом в жару люди потеют больше обычного. Вроде как это "стандартная" физиологическая "функция" нашего организма, однако из-за нее потом у домохозяек появляется лишняя головная боль, как же отстирать пятна от пота, особенно с белых вещей. Также ранее мы писали, как убрать запах пота с одежды без стирки.

Как оказалось, есть несколько достаточно простых, но очень эффективных методов удаления пятен пота, которые не требуют специальных средств. Все что вам нужно есть на вашей кухне и аптечке, пишет belnovosti.

Как избавиться от пятен пота на одежде подручными средствами

Свежие или слабые пятна можно вывести с помощью обычной поваренной соли. Для этого в 1 л воды растворяют 1 ч. л. соли, и в этом растворе замачивают вещь на 1 час.

Также можно воспользоваться нашатырным спиртом . В литре воды растворите 1 ч. л. средства и замочите вещь в этом растворе. После — прополощите все под обычной водой.

. В литре воды растворите 1 ч. л. средства и замочите вещь в этом растворе. После — прополощите все под обычной водой. Помимо этого еще одним полезным ингредиентом является аспирин. Чтобы отстирать им пятна от пота, несколько таблеток нужно измельчить и добавить к ним немного воды, чтобы образовалась кашица. Ею застирывают пятна и через час отправляют вещь в стирку.

Как сообщалось ранее, опытные хозяйки также используют уксус при стирке и в других случаях. Этот продукт не только входит в состав самодельного кондиционера для белья, а и обеспечит приятный запах постиранным вещам.