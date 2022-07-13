Как быстро очистить ободок унитаза: хитрость опытных хозяек

Унитаз важно содержать в чистоте и порядке, чтобы различные микробы не размножались.

Ванная комната и туалет — это место в квартире, где находится очень много микробов, поэтому очень важно содержать их в чистоте, особенно унитаз. Ранее мы уже писали, чем быстро и просто почистить сам унитаз, а теперь рассказываем как эффективно очистить ободок унитаза.

Механически удалить загрязнения без обзора непросто, однако существует отличный способ и средство, которые помогут добиться впечатляющих результатов без изнуряющих процедур. Как без особых усилий очистить ободок унитаза пишет belnovosti.

Как быстро очистить унитаз под ободком

Отличный помощник в уборке в туалете — это сода. Чтобы вымыть ободок, нужно приготовить чистящий раствор. Для этого налейте в миску теплую воду и растворите в ней несколько ложек соды.

После скрутите бумажное полотенце так, чтобы его было удобно расположить под ободком. Опустите полотенце в раствор, и положите в нужную область под ободком. Подождите час, но можно и дольше, если загрязнение сильное. Затем подогрейте немного уксуса, намочите в нем губку и протрите пространство под ободком. После промойте сантехнику чистой водой.

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