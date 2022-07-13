В доме не будет ни одной мухи: какой запах мгновенно отпугнет насекомых

Избавиться от мух поможет одна пряность

Летом невозможно полностью "забаррикадировать" дом от насекомых, а через открытые окна и двери постоянно залетают мухи, которые доставляют массу неудобств своим жужжанием и нарушают гигиену в жилище. Больше всего их привлекают остатки еды на кухне, спелые фрукты и сладкие напитки. К счастью, есть один способ справиться в этими вредителями.

Лайфхаком по борьбе с мухами в доме делится издание Express. Существует множество химических веществ, которые используют для отпугивания этих насекомых. Но липкие ленты или покупные ловушки часто не работают, да и провоцируют лишние отходы. Так что попробуйте испробовать естественные методы отпугивания мух.

Чтобы избавиться от насекомых более экологичным способом, можно создать самодельные репелленты, используя обычные материалы, которые можно найти в доме. Как оказалось, мухи ненавидят запах гвоздики. Поэтому вы можете поставить миску с сушеной гвоздикой в каждой комнате, где больше всего замечаете мух. Посмотрите, насекомые начнут словно "испаряться" оттуда. Чтобы создать еще более мощное средство от мух, воткните бутоны гвоздики в кожуру лимона и поместите цитрус в миску или повесьте у окна.

Ранее "Телеграф" рассказал, какой запах не переносят комары. От этого средства они улетают из дома за секунды.